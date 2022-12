Chiens errants: les habitants de Rabat et Salé n’en peuvent plus

Le phénomène des chiens errants inquiète de plus en plus les habitants de certaines villes du Royaume. C’est le cas des villes de Rabat et Salé, où de nombreux citoyens se plaignent de la hausse du nombre de chiens errants, qui représentent un risque pour leur sécurité.

D’après des sources de Le Site info, une dame, en compagnie de son jeune fils, a été attaquée par une meute de chiens non loin du quartier Agdal. Ces mêmes sources nous ont indiqué que le nombre de chiens errants à Rabat a considérablement grimpé, au grand dam des citoyens.

Même son de cloche du côté de Salé, où les habitants se plaignent, en plus, du vacarme causé par les aboiements des chiens tard dans la nuit. Les mêmes sources précisent que la prolifération des chiens est très importante dans certains quartiers de la ville, notamment Laayayda, Errahma, Chmaou et Salé El Jadida.

A.O.