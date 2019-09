Chicha et ébats à l’hôpital de Khouribga: la justice a tranché

Le tribunal de première instance de Khouribga a tranché dans l’affaire de l’infirmière stagiaire, prise en flagrant délit de débauche, en compagnie de trois autres personnes, à l’hôpital régional.

L’infirmière a écopé d’un mois de prison ferme pour débauche, usurpation d’identité et exercice illégale d’une profession réglementée. Le jeune homme qui était avec elle a été également condamné à un mois un de prison ferme pour débauche et incitation à la débauche. L’autre femme, mariée, a écopé de 8 mois de prison ferme pour débauche et adultère. Quant à son amant, il a été condamné à deux mois de prison ferme pour débauche.

Rappelons qu’un agent de sécurité à l’hôpital régional de Khouribga a surpris, le 27 août, deux infirmières stagiaires, accompagnées de deux jeunes hommes, en train de fumer la chicha au sein du service de médecine générale.

Selon une source de Le Site info, l’agent effectuait sa tournée habituelle à l’hôpital avant de constater qu’une odeur de chicha émanait dudit service. C’est ainsi qu’il a découvert les deux couples dans des positions compromettantes.

Il a immédiatement alerté la police qui s’est rendue sur les lieux. Les quatre individus ont été arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

S.L.