Ch’hiwa bel khef: soupe aux brocolis (VIDEO)

Pour cet épisode de l’émission culinaire ramadanesque « Ch’hiwa bel khef » sur le Site info, la cheffe Amena vous propose une nouvelle alternative pour la harira sur vos tables ramadanesques : la soupe aux brocolis. En plus d’être bon et facile a préparer, ce plat est riche en vitamine C et permet de renforcer le système immunitaire.

Ingrédients :

250g de champignons

250 g de pommes de terre

300 g de brocoli

Oignons verts

Feuille de laurier

Graines de cardamome

Bâtonnets de cannelle

poivre

Sel

Coriandre moulue

4 carrés de fromage