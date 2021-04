Ch’hiwa bel khef: salade à l’avocat

Pour cet épisode de l’émission culinaire « Ch’hiwa bel khef » sur Le Site Info, la cheffe Amena vous propose une recette de salade à l’avocat. Un plat riche en fibres et en vitamines, de quoi vous permettre de jeûner de longues heures sans ressentir de faim. Et comme à l’habitude, il s’agit d’une recette rapide, et facile à préparer.

Ingrédients :

1 avocat

1 poivron coloré

1 oignon vert

Des tomates cerises

Pour décorer :

Olives noires

Amandes et noix

Pour la sauce

Cumin

Sel

Huile d’olive

Jus de citron.