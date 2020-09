Cherté des factures: les explications de l’ONEE

L’office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a indiqué que près de 80% des factures d’eau et d’électricité dans la ville d’Oued Zem sont d’un montant inférieur à 200 DH.

Dans une mise au point suite aux publications de certains sites électroniques et réseaux sociaux concernant l’organisation d’un sit-in, samedi, devant l’agence service relevant de l’ONEE à Oued Zem, à l’initiative de certaines associations, l’office a indiqué que « les compteurs d’eau et d’électricité sont lus sur une base mensuelle et régulière au niveau de la ville », ajoutant qu’il a été constaté, en examinant les factures de consommation d’eau et d’électricité, que 80% des montants de consommation n’atteignent pas 200 dirhams.

Ainsi, dès la reprise de la lecture des compteurs après la période de confinement, l’office a affirmé que toutes les factures basées sur des estimations ont été régularisées, afin d’éviter toute accumulation de consommation.

De même, les clients peuvent contacter le centre de relation clientèle, accéder au portail électronique de l’office ou appeler directement l’agence pour le dépôt de leurs réclamations, a souligné la même source, notant qu’une cellule d’accueil pour le traitement des réclamations a été mise en place.

Par ailleurs, l’ONEE procédera à l’examen et traitement, sans délai, des réclamations reçues et pourra accorder des facilités sous forme d’étalement de paiement aux clients qui en expriment le besoin.

S.L. (avec MAP)