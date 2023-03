Cherté de la vie au Maroc : voici les villes les plus impactées

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a révélé que le chiffre indicatif des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 7,1% en février 2023 par rapport au mois précédent. Cette augmentation résulte de la hausse de l’indice des denrées alimentaires de 9,3% et de la stabilité de l’indice des biens non alimentaires.

Selon une note de l’institution de Lahlimi, les hausses enregistrées des denrées alimentaires entre janvier et février 2023 concernaient les prix des « légumes » (17,8 %), des « fruits » (5,7 %), de la « viande » ( 4,3 %), du « lait » et des «fromages et œufs» (2 %, 3 %). En revanche, les prix des « poissons et fruits de mer » ont diminué de 1 %. S’agissant des articles non alimentaires, la baisse concerne notamment les prix des « carburants » (1,3 %).

Par ailleurs, les hausses les plus importantes ont été enregistrées dans les villes d’Al Hoceima (2,6%), Safi et Beni Mellal (2,5%), Errachidia (2,4%), Settat (2,3%), Kénitra (2,2%), Fès et Oujda (2%).

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en glissement annuel, une hausse de 10,1% au cours du mois de février 2023, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution est due à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 20,1% et de celui des produits non alimentaires de 3,6%, explique le HCP dans sa récente note relative à l’IPC de février 2023, ajoutant que pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,4% pour la « Santé » à 8,3% pour le « Transport ».