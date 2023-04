Cherté de la vie au Maroc : L’UMT expose ses revendications

L’Union marocaine du travail (UMT) a vivement dénoncé la revue à la hausse des prix des produits alimentaires de base,ainsi que ceux des produits de consommation et des prestations de service.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, l’instance syndicale demande au gouvernement Akhannouch l’augmentation générale des salaires et la réduction de l’Impôt général sur le revenu (IGR).

Ledit comuniqué a également exprimé la grande colère de l’UMT concernant l’actuelle réalité socioéconomique du pays et les développements sociétaux augurant d’une asphyxie générale jamais vécue, suite aux augmentations répétitives et exorbitantes des prix des produits de première nécessité et ceux des prestations de service.

Par ailleurs, un appel a été lancé pour trouver des solutions adéquates aux dysfonctionnements que connaissent les systèmes commerciaux au Maroc et à la réduction de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Cette réduction de la TVA sera partielle et par étapes, a revendiqué le communiqué. L’UMT propose que cette réduction concerne les produits de consommation dont le taux varie entre 10 à 20% pour les produits et les prestations de service, et diminuer la charge de la Taxe intérieure de la consommation (TIC).

L’UMT a également lancé un appel pour mettre en œuvre un outil de plafonnement des prix des carburants et la prise de mesures strictes contre les spéculateurs, les grands intermédiaires et les personnes cupides qui continuent impunément à s’enrichir, en l’absence de tout sens moral, patriotique et solidaire.

La centrale syndicale a aussi insisté sur le rôle prépondérant que doit jouer le Conseil de la concurrence dans le contrôle des prix, la lutte contre le stockage secret des produits alimentaires et contre la mainmise mercantile de ces derniers. L’UMT a également appelé à la promotion du pouvoir d’achat, l’augmentation générale des salaires, ainsi que la réduction de la charge de l’IGR.

L.A.