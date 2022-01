Chelsea: nouvelles révélations sur Ziyech

La relation entre l’international marocain Hakim Ziyech et l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel ne serait pas au top selon ce que rapporte le quotidien britannique The Daily telegraph. Selon l’auteur de l’article, le célèbre journaliste Matt Law, Ziyech n’est pas content de sa situation avec l’entraîneur allemand.

La même source ajoute que le choix de Ziyech de signer pour Chelsea près de deux ans auparavant était par son respect pour l’entraîneur de l’époque, Frank Lampard. Ce dernier avait accordé sa confiance au Marocain, et lui offrait assez de minutes de jeu.

Law ajoute que Ziyech, ainsi que Lukaku, ne sont pas contents de leur situation avec Thomas Tuchel, le Belge ayant déjà exprimé cela à la presse. « Ziyech et Lukaku ne sont pas satisfaits de leur situation avec Tuchel et de son style de jeu, mais font preuve de patience contre leur gré à Chelsea », a écrit le journaliste.

Et d’ajouter : « Lukaku et Ziyech se retrouvent à jouer d’une manière qui ne convient pas à leur style, mais leur respect pour les supporters de Chelsea les pousse à patienter et à continuer ».

M.F.