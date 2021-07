Cheikh Redouane vivement critiqué sur la Toile

Cheikh Redouane Ben Abdesslam fait l’objet de plusieurs critiques virulentes après avoir répondu à des questions à caractère sexuel sur son compte Instagram.

Sur ses stories Instagram, le célèbre prédicateur a ouvert l’option de questions/réponses, recevant ainsi, de la part de ses followers, plusieurs questions liées à la relation sexuelle entre époux, auxquelles il a répondu en détails.

Certains internautes ont dénoncé cette démarche, jugeant le cheikh non qualifié pour répondre à de telles questions, qui devraient être posées à des médecins. D’autres ont jugé ce contenu inapproprié, invitant le cheikh à ignorer ce genre de questions, dont le but, selon eux, est de faire le buzz et gagner plus de followers.

M.F.