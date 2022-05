Cheikh Mohammed Ben Zayed élu président des Emirats Arabes Unis

Le Conseil suprême fédéral des Émirats Arabes Unis a élu à l’unanimité, dimanche, cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane au poste de Président de l’État, pour succéder à Feu Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, décédé vendredi à l’âge de 73 ans.

Cette élection est intervenue lors d’une réunion du Conseil, tenue samedi au palais Al Muchrif à Abou Dhabi sous la présidence de cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, Vice-président, Premier ministre et gouverneur de Dubaï, rapporte l’agence de presse officielle WAM.

La réunion s’est déroulée en présence de Cheikh Mohamed Bnn Zayed Al Nahyane, Dr. Cheikh Sultan Ben Mohammad Al Qassimi, membre du Conseil suprême et gouverneur de Charjah, Cheikh Humaid Ben Rachid Al Nuaimi, membre du Conseil suprême et gouverneur d’Ajman, Dr. Cheikh Hamad Ben Mohammed Al Sharqi, membre du Conseil suprême et gouverneur de Fujairah, Cheikh Saoud Ben Rachid Al Mualla, membre du Conseil suprême et gouverneur d’Umm Al Qaiwain, et Cheikh Saoud Ben Saqr Al Qassimi, membre du Conseil suprême et gouverneur de Ras Al Khaimah.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires présidentielles indique que l’élection de Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane intervient conformément à l’article 51 de la Constitution. Cheikhs, membres du Conseil suprême fédéral ont affirmé, à cette occasion, leur souci de respecter les valeurs et principes authentiques inspirés du Défunt fondateur, feu Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyane, qui a conféré aux Emirats arabes unis une position de choix aux niveaux régional et international et consolidé ses réalisations nationales, souligne le communiqué, ajoutant que le Conseil a également exprimé sa « pleine confiance » que le peuple émirati restera un vaillant gardien du pays et de ses acquis à tous les niveaux. Pour sa part, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane s’est félicité de la confiance placée en lui par ses frères, Cheikhs membres du Conseil Suprême fédéral, gouverneurs des Emirats.

S.L. (avec MAP)