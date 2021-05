Cheikh Fizazi tire à boulets rouges sur Mohamed Hajib à propos de Merkel

Cheikh Mohamed Fizazi tire à boulets rouges sur celui qu’il appelle « le terroriste Hajib ». Il s’agit de Mohamed Hajib, ex-détenu et salafiste marocain notoire qui, via Facebook et sa chaîne YouTube, appelait des « fous d’Allah » de sa trempe à commettre des attentats en Allemagne, où il réside.

Mais après qu’Angela Merkel, la chancelière fédérale d’Allemagne (depuis le 22 novembre 2005 à nos jours), a assuré « sa solidarité à Israël » qui bombarde et tue froidement les Palestiniens, comme simples et légitimes « représailles », selon la lâche et complice terminologie des alliés et des soutiens inconditionnels de l’Etat hébreu, Hajib s’est cantonné dans le silence. « Motus et bouche cousue! »; concernant les propos de Merkel!

« As-tu avalé ta langue quand il s’agit des déclarations de la chancelière fédérale allemande? ». Telle est la question adressée, sur la page officielle Facebook de Cheikh Fizazi à Mohamed Hajib. Et d’enfoncer le clou en ajoutant: « Tu as la langue fourchue en ce qui concerne ton pays et ses symboles! Ceci, car tu ne cesses, de jour comme de nuit, de poster des enregistrements vidéo d’insultes et de sarcasme à l’encontre de ton pays. Mais quand il s’agit de la plus importante cause, la cause palestinienne, tu as avalé ta langue et tu t’es mué dans le silence le plus complet ».

Lequel silence coupable, assène Cheikh Fizazi à Mohamed Hajib, prouve que ce dernier est membre d’un parti politique allemand. Et de conclure en interrogeant encore « le terroriste Hajib », selon l’expression utilisée par Fizazi: « Pourquoi donc n’as-tu pipé mot et ne sais-tu pas insurgé quand Merkel a donné son aval à Israël et le droit aux Israéliens de tuer froidement les Palestiniens? Il est simplement sûr et certain que tu te dissimules derrière un parti politique allemand! ».

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki