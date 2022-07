« Cheikh » Bastaoui: ses propos sur les Lionnes de l’Atlas qui ne passent pas (PHOTO)

L’ex-acteur, dont les rôles ne resteront pas dans les mémoires, se prenant pour un « prédicateur » nouvelle génération, ne cesse de s’en prendre à ses anciens collègues, en général et à la gent féminine, en particulier. Il n’a pas ainsi épargné les jeunes actrices à qui il a demandé de « se repentir, et de revenir à Dieu et à la religion »!

Il n’est donc pas étonnant que « cheikh » Hachem Bastaoui s’en prenne aussi aux Lionnes de l’Atlas! Qu’a-t-il reproché à nos joueuses? Tout simplement d’avoir perdu en finale de la Coupe de football féminin de la CAF contre les Sud-africaines! Cette attaque misogyne a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux. Une autre polémique, mais sûrement pas la dernière car le cheikh semble prendre un plaisir fou à créer de telles mièvreries, sous le couvert de la religion, alors que celle-ci est innocente de tels actes.

« Ni religion, ni Coupe, ni cuisine! », a-t-il osé écrire dans un post qui a été considéré, à juste titre, comme très offensant vis-à-vis des Marocaines et a fait subir au « cheikh » une volée de critiques acerbes et de claques virtuelles de tous et, de surcroît, même de la part de certains parmi ses « fans et admirateurs ». Ce qui veut tout dire. Pas besoin de dessin, un art qui doit sûrement être « harram » pour lui.

Et comme le cheikh Bastaoui, en plus de sa « religiosité » nouvelle, fait aussi preuve de courage, il a vite fait de supprimer le post incriminé! Suppression qu’il a accompagnée « d’excuses », aussi sexistes et offensantes. Jugez vous-mêmes de sa réponse: « C’est seulement cette ‘cuisine’ que je regrette si elle a offensé les véritables filles du pays (« Bnat lablad dial bessah », dans le texte) et c’est tout. Dieu m’est témoin que vous êtes des menteuses: ni religion, ni Coupe! ».

Comme écrit plus haut, Hachem Bastaoui est devenu accro à ces sorties qui suscitent beaucoup de polémiques et des opinions divergentes de ses followers. Des personnes lui reprochent de tels propos proférés sur les réseaux sociaux qui sont toujours objets de polémiques, soit en s’insurgeant en critiques, parfois gratuites, à l’encontre de ses anciens collègues, entre autres personnes, soit « en menaçant de révéler les coulisses des oeuvres auxquelles ils ont pris part » (sic).

Nous rappelons que cheikh Hachem Bastaoui avait décidé de mettre fin à sa peu brillante carrière artistique, au mois de mai 2021, après la fin du tournage de série « Salamat Anou Al Banat ». Il en était même arrivé à départager ses anciens collègues en deux clans bien distincts; le clan de celles et de ceux qui ont approuvé sa décision, et celui des personnes qui ont critiqué cette dernière et l’ont désapprouvée.

L.A