Chefchaoun: l’arme blanche pour défendre ses droits à l’eau potable

L’accès à l’eau dans la région du Rif est des plus problématiques pour les populations locales. Les reliefs montagneux du Rif, empêchent la retenue d’eau, malgré l’abondance de pluies dont cette partie du Royaume bénéficie et au demeurant, peu pourvue en infrastructures de base.

L’objet de la discorde, un barrage récemment construit pour recueillir de l’eau potable pour la population, mais exploité à d’autres fins à savoir l’irrigation de terrains pour la culture du cannabis et ce, sous l’œil bienveillant des autorités locales et plus particulièrement ceux responsables de la gestion du bassin d’eau.