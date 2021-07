Chefchaouen: voici pourquoi les autorités ont interdit l’accès à « Hjar Zaouia »

Les autorités de la Province de Chefchaouen ont décidé l’interdiction des visites à « Hjar Zaouia », situé dans la région de Targha et ce, depuis le début de la semaine en cours.

Selon des sources de Le Site info, cette décision fait suite aux nombreuses chutes mortelles, du haut du rocher, dont ont été victimes plusieurs jeunes. Parmi ces victimes, on compte de nombreuses personnes aimant l’aventure et rivalisant à plonger dans l’eau de hauteurs de plus en plus grandes.

Et ce sont ces plongeons mortels répétitifs qui ont incité les autorités de la Province de Chafchaouen à interdire purement et simplement l’accès à « Hajar Zaouia », très prisée par les jeunes de la région et par les vacanciers, depuis de longues années, ont précisé les mêmes sources.

L.A.