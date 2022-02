Chefchaouen: un nouveau parking à niveaux et des commerces à Ras El Ma (PHOTOS)

Un projet visant à renforcer l’attractivité touristique du site Ras El Ma à Chefchaouen a été lancé, jeudi.

Ce nouveau projet comprend la construction d’un parking à niveaux, de commerces et d’un terrain de football, pour une enveloppe budgétaire de 36 millions de dirhams.

Le projet, dont le lancement s’est déroulé sous la supervision du gouverneur de la province de Chefchaouen, Mohammed Alami Ouaddane, en présence du directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, le président de la commune de Chefchaouen, Mohamed Sefiani, et d’élus locaux, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat tripartite autour du programme de réhabilitation et de valorisation des sites touristiques et patrimoniaux de Chefchaouen.

Le projet permettra une transformation radicale du site Ras El Ma, considéré comme lieu stratégique pour la ville, étant une destination touristique importante qui contribue à renforcer l’attractivité touristique et à améliorer les conditions de vie des habitants.

Le projet, qui s’étend sur une superficie de 2.700 m2, comprend notamment un parking de trois étages d’une capacité de 231 véhicules, en plus d’installations dédiées aux véhicules de tourisme, 28 commerces pour promouvoir les produits locaux, un café et un restaurant surplombant la médina, ainsi qu’un terrain de football et une aire de jeux pour enfants.

L’ingénieur chargé de mission à la direction de coordination territoriale de l’APDN, Mourad Laghmich, a souligné que ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la convention cadre d’aménagement urbain de la ville de Chefchaouen, vient s’ajouter aux différentes initiatives de développement enregistrées au niveau de la ville et visant à améliorer les conditions de vie de la population locale, renforcer les services et infrastructures de base et réaliser un développement intégré, équilibré et global dans la province de Chefchaouen.

Pour sa part, le chef de la division technique à la province de Chefchaouen, Mohamed El Aati, a expliqué que ce projet bénéficiera aux jeunes de la ville, et résoudra le problème de stationnement dans le site touristique Ras El Ma, qui empêche l’accès des visiteurs et habitants de la ville.

Il est à noter que ce projet, d’une portée sociale et touristique, vient s’ajouter aux différentes initiatives de développement que connaît récemment Chefchaouen, dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population locale, de renforcer les services et infrastructures de base, et de réaliser un développement intégré et durable dans la province.

M.S. (avec MAP)