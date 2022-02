Chefchaouen: le fossé creusé pour arriver au petit Rayan a été bouché (VIDEO)

C’est ce lundi matin que les autorités locales de Chefchaouen ont procédé à boucher le fossé creusé pour arriver à l’endroit ou le petit ange, Rayan, était coincé dans ce maudit puits où il était tombé mardi dernier.

Le Site info était présent à ce moment où les grues et plusieurs ouvriers ont mené cette opération, ayant pour but d’éviter tout possible effondrement de terrain.

Par ailleurs, il est prévu que les obsèques du petit ange, Rayan, aient lieu cet après midi du lundi 7 février, après que les éléments de la Protection civile aient pu sortir son petit cadavre samedi dernier, suite à cinq jours d’inlassables efforts déployés pour arriver à l’endroit du puits où il avait chuté..

A.L.