Chefchaouen: la police enquête sur l’affaire de la Youtubeuse (VIDEO)

“On m’a volé mon portefeuille et mes papiers”, assure la jeune femme qui explique qu’elle a réussi à échapper au guide. Une mauvaise pub pour le Maroc, connu pour son accueil et son hospitalité exemplaires…

Selon des sources de Le Site info, plusieurs personnes ont déjà été interrogées dans la ville afin de connaitre les tenants et les aboutissants de cette affaire et de prendre les décisions qui s’imposent.