Chefchaouen: il se suicide quelques jours avant son mariage

Les circonstances d’un suicide qui a eu lieu lundi soir dans les environs de Chefchaouen restent floues. Un jeune homme s’est en effet donné la mort quelques jours avant son mariage, indique une source bien informée à Le Site info.

Et d’ajouter que le défunt a été retrouvé pendu chez lui. Sa famille et ses proches sont sous le choc et ignorent les raisons qui l’ont poussé à commettre l’irréparable, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la police judiciaire, aussitôt alertés, se sont rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de ce suicide.

N.K