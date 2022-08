Chefchaouen: Houssine, propriétaire d’une ferme, reçoit gratuitement les touristes (VIDEO)

Propriétaire d’une ferme à Chefchaouen, Houssine a révélé comment il reçoit gratuitement ses visiteurs, Marocains ou ressortissants étrangers, dans son camping, dans le but d’encourager le tourisme local.

Dans une déclaration à Le Site info, Houssine a affirmé avoir construit un café en face de sa maison où il reçoit ses visiteurs, touristes nationaux et étrangers, qui viennent à Chefchaouen et à Akchour, afin qu’ils puissent y prendre un petit déjeuner sain et naturel, au milieu des belles montagnes de la région.

De même, a ajouté notre interlocuteur, qu’il essaie de faire profiter gratuitement de nuitées pour des jeunes qui se rendent dans la région, dans le cadre d’une assistance citoyenne qui incite plusieurs d’entre eux à rester plus longtemps sur les lieux.

Sa démarche, a précisé Houssine, a raffermi ses relations avec de nombreux visiteurs qui, à leur tour, l’invitent chez eux, dans leur ville de résidence, et le présentent même comme étant un membre à part entière de leurs familles.

De nombreuses bonnes surprises ont émaillé cette démarche de Houssine, a-t-il souligné avec bonheur et fierté, dont sa réception de membres d’une famille gouvernante malaisienne qui lui ont promis la construction d’une mosquée près de chez lui.

