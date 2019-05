Chefchaouen: elle fait don de sa maison pour la bonne cause

Dans un geste de grande générosité, de solidarité agissante et de bienfaisance, une dame a fait don de sa propre maison, sise à Chefchaouen. Madame Fattouma, une femme d’un certain âge, a ainsi accompli cette action remarquable. Une école et un centre féminin ont été édifiés au profit de jeunes concitoyens en lieu et place de son domicile.

Une source locale de Le Site info a révélé que c’est l’Association Bni Wakta pour le développement qui a été l’heureuse bénéficiaire de cette donation, en partenariat avec la Commune rurale de Bni Mansour, province de Chefchaouen.

Le gouverneur de la ville a chaleureusement tenu à féliciter cette généreuse bienfaitrice et lui a embrassé la tête dans un beau geste de gratitude.

Cette nouvelle preuve de ce que réalisent des Marocaines pour aider leur prochain rappelle le don d’1 milliard et 200 millions de centimes que la femme d’affaires de Ben Ahmed, aux environs de Settat, avait offert pour la construction d’établissements et la rénovation d’autres.

Félicitations, mesdames! Et que certains nantis, millionnaires et milliardaires, en prennent de la graine!

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki