«Chef Omar» n’est plus !

Omar Archane, alias « Chef Omar », est décédé ce jeudi après un long combat contre la maladie. L’annonce a été faite il y a quelques heures par sa mère sur son compte Instagram. «Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», a-t-elle écrit dans une story.

Contactée par Le Site info, elle a indiqué que Omar est décédé à l’hôpital, précisant qu’il sera inhumé après la prière d’Addohr, au cimetière Arrahma, à Casablanca.

Chef Omar, 16 ans, était atteint de dystrophie musculaire, une maladie qui se traduit par une faiblesse musculaire. Le jeune garçon a réussi, toutefois, à surmonter son handicap et s’est lancé dans la cuisine à l’âge de 11 ans. Aidé par sa mère, «Chef Omar » a ouvert une chaîne Youtube et une page Facebook pour y poster ses recettes. Il a également fait plusieurs passages à la télé et à la radio pour présenter son concept et parler de ses ambitions. Celui qui rêvait de devenir le plus grand chef cuisinier au monde a ainsi livré une véritable leçon de vie avant de faire son dernier voyage.

Son décès a d’ailleurs secoué la Toile et des milliers d’internautes ont tenu à lui rendre hommage et à souhaiter courage et patience à sa famille.

H.M.