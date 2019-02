Chasseurs khalijis au Maroc: Laftit interpellé au Parlement

Le parlementaire El Houcine Harich a adressé une question écrite au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, portant sur ce que celui-ci appelle “Les réserves khalijies au Maroc”.

Le député PJDiste y pointe “la prolifération des réserves naturelles émiraties et qataries dans plusieurs régions, principalement dans les provinces de Tata et d’Assa-Zag”.

Harich ajoute: “Dans le cadre du droit constitutionnel à l’information, le tissu social desdites régions réclame des éclaircissements à ce sujet”. Et de préciser qua sa question écrite vise à connaître le cadre légal de la passation de ces réserves naturelles à des Emitais et des Qataris et si des accords avec les bénéficiaires ont été signés entre les services centraux concernés ou les collectivités territoriales. Dans ce cas, le député voudrait connaître l’impact qu’ont ces réserves sur le développement des provinces susdites.

A rappeler que des fauconniers khalijis, princes saoudiens et autres, ont une prédilection notoire pour certaines régions marocaines pour y pratiquer leur sport favori qu’est “la chasse au vol”.

Larbi Alaoui et Mohamed Fernane