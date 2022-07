Chasse au Maroc: voici la date d’ouverture de la prochaine saison

L’ouverture générale de la chasse est fixée pour le 02 octobre prochain pour les principales espèces de gibier, à l’exception de la tourterelle dont la chasse sera ouverte le 15 juillet 2023, a annoncé, vendredi, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Les prélèvements autorisés par espèce et par jour ainsi que les montants des redevances relatives aux battues et les prix des licences demeurent sans changement par rapport à ceux de la saison précédente, assure le ministère dans un communiqué sur la réunion du Conseil Supérieur de la Chasse.

Le Conseil a adopté les mesures d’ordre réglementaire pour la saison de chasse 2022/2023, y compris les dates d’ouverture et de fermeture de la saison pour les différents types de gibier, ainsi que le nombre autorisé par jour de chasse, et qui se basent principalement sur le respect de la biologie du gibier et de ses périodes de reproduction et de migration, fait savoir la même source.

Présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, cette réunion a porté sur les réalisations du secteur de la chasse au cours des dernières années, le bilan de la saison de chasse écoulée ainsi que les programmes et projets en lien avec la chasse programmés dans le cadre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 ».

A l’ordre du jour également, la présentation des mesures réglementaires proposées pour la prochaine saison de chasse 2022-2023, notamment les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibiers ainsi que le nombre de pièces autorisées par journée de chasse.

S.L. (avec MAP)