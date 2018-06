La chanteuse Nadia Ayoub hospitalisée

L’état de santé de Nadia Ayoub a nécessité son hospitalisation, dimanche, dans une clinique de Casablanca. A noter que la chanteuse souffrait depuis un certain temps d’un oedème de la gorge lui ayant provoqué la perte de la concentration. De même qu’une maladie affectant des membranes de l’oreille interne, datant de plusieurs mois, a eu pour conséquence des troubles de mémoire l’empêchant de reconnaître son entourage immédiat. Et son actuelle hospitalisation sous surveillance médicale est due la détérioration subite de son état de santé. Tous nos voeux de prompt rétablissement! Tenez bien la rampe, Nadia Ayoub! Courage! B.B.

