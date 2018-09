Chanteur émirati arrêté à Marrakech: la décision du procureur

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Marrakech a décidé, ce mardi, de poursuivre en état de liberté sous caution le chanteur émirati Eida Al Menhali -son passeport lui a été retiré-, ainsi que deux citoyens saoudiens et huit autres émiratis, un Indien et un Omanais.

