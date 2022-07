Chanson: 2M s’apprête à lancer une nouvelle émission de découverte de talents (PHOTO)

La chaîne nationale 2M s’apprête à lever le rideau sur une nouvelle émission à la recherche de nouveaux talents de la chanson. Ce nouveau programme remplacera l’émission « Studio 2M » qui a contribué, en son temps, à faire connaître de jeunes artistes dont certains sont actuellement des vedettes incontestables du milieu artistique.

La caravane de cette nouvelle émission, qui a auparavant annoncé le début du casting de cette dernière, sans en citer l’intitulé, a déjà sillonné plusieurs villes du Royaume, dans le but de trouver de jeunes talents susceptibles de participer à ce programme dont la production a été confiée à la société « Connexion Media ».

A noter que la nouvelle émission de variétés de la chaîne de Ain Sebaâ bénéficiera de la collaboration du ministère de la Jeunesse et des sports et aura pour titre « The Artist ». Quant au jury du programme, il sera constitué de Nouamane Lahlou, Latifa Raafat, Manal Benchlikha, Douzi et Aminux et ce, selon une photo publiée, lors du tournage de l’émission, sur le réseau social Instagram.

