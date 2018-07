Changements sécuritaires dans des Résidences royales

Les escadrons d’honneur de la gendarmerie chargés de la sécurité des résidences royales ont été relevés de leurs fonctions et remplacés par d’autres unités sécuritaires.

Selon le quotidien Al Massae de ce jeudi 12 juillet, les vraies raisons de ce changement restent inconnues. Néanmoins, une source concordante du journal semble privilégier des directives du haut commandement de la gendarmerie royale, alors que d’autres observateurs croient qu’il s’agit d’instructions émanant de la Direction des Palais royaux.

A noter que la dernière colère royale à l’encontre des gendarmes chargés de la sécurité des Palais et résidences royales date de l’époque du général Hosni Benslimane, rappelle Al Massae. Un an et demi plus tard, les escadrons d’honneur de la gendarmerie royale ont repris du service et ce, une semaine après la nomination du général de division, Mohamed Haramou.

L.A.

