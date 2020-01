Changement d’heure ou pas? Ce qu’a dit le gouvernement El Othmani

Dans la rue, sous les chaumières, sur les réseaux sociaux, les voix des Marocains ne cessent de s’insurger contre le maintien de cette satanée heure d’été durant toute l’année. Cette heure désormais “légale”, par la seule volonté unilatérale de l’Exécutif, est jugée “illégale” par la vox populi, surtout en cette saison hivernale, pour des raisons qu’il est inutile de rappeler pour la énième fois!

Cependant, l’espoir demeure que le gouvernement El Othmani ne ferait plus la sourde oreille aux doléances des Marocains, élèves, parents, ouvriers et fonctionnaires. Et si l’on en croit le ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et porte-parole de l’Exécutif, le débat sur le changement d’heure pourrait revenir sur la table d’un prochain Conseil de gouvernement!

Ainsi, lors de la conférence de presse ayant fait suite au dernier Conseil de gouvernement, Hassan Abyaba a affirmé que “le sujet de l’heure légale pourrait être évoqué, même s’il n’est pas à l’ordre du jour, pour l’heure”. Le porte-parole du gouvernement a ajouté qu’au cas où il y aurait un nouveau débat sur la question, “il prendrait en compte l’intérêt général du pays”.

“Nous reparlerons de ce sujet en temps voulu et nous ferons part à l’opinion publique des probables nouveautés y afférent”, a encore précisé Hassan Abyaba. Pourtant, pendant que le gouvernement Othmani, par la voix de son porte-parole, se contente d’une des réponses dites “de Normands”;- “p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non”-, la colère des Marocains ne cesse de gronder, concernant le maintien de GMT+1, toute l’année que Dieu fait.

Pour rappel, un grand nombre de citoyens ont demandé l’annulation de cette “heure d’été” hivernale, évoquant tous les inconvénients qu’elle provoque, particulièrement au détriment de la santé et du sommeil de nos enfants. Et sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos ont été publiées montrant des petits écoliers sommeillant, baillant, voire dormant dans des bus de transport scolaire.

Le gouvernement El Othmani entendra-t-il les doléances des Marocains? Cette heure “légale” illégale sera-t-elle, enfin , supprimée pour un retour à la vie normale souhaité par les Marocains? Qui vivra….! Et ” demain sera un autre jour!”, plus beau, moins ténébreux que “sbah lil” (bonjour nocturne) que l’on impose , “bessif”, aux Marocains!

Larbi Alaoui ( avec Kawtar Zaki)