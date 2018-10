Changement d’heure: le Maroc va bientôt trancher

Le changement d’heure a d’ailleurs, et depuis son instauration, provoqué la colère des citoyens qui ont à chaque fois du mal à s’adapter au nouvel horaire. La tâche est plus rude pour les familles à enfants qui peinent, avec l’école, à changer de rythme. Plusieurs syndicats de l’enseignement avaient d’ailleurs signé en 2017 des pétitions appelant à annuler le changement d’heure vu son impact négatif sur le sommeil, l’alimentation et l’humeur.

Rappelons que le Maroc a adopté le changement d’heure afin de rationaliser l’utilisation de l’énergie et, surtout, s’ajuster avec l’environnement économique européen. L’heure légale est, en effet, avancée, depuis juin 2008, de 60 minutes à partir du dernier dimanche du mois de mars à 2h et retardée de 60 minutes le dernier dimanche du mois d’octobre à partir de 3h, en suspendant le GMT+1 durant Ramadan.

A ce propos, une source ministérielle a confié ce lundi 1 er octobre à Le Site Info que les résultats de cette étude sont fin prêts, ajoutant qu’ils seront dévoilés dans les prochains jours. Et d’ajouter que le ministère a étudié ces résultats et modifié certains points par la même occasion.