Changement d’heure: les Marocains ont été surpris ce dimanche matin

Le projet de décret stipule l’ajout de 60 minutes à l’heure légale du Royaume fixée par l’article premier du décret royal n° 455.67 promulgué le 23 safar 1387 correspondant au 2 juin 1967, de manière à maintenir l’heure d’été en vigueur actuellement afin d’éviter les changements opérés à maintes reprises durant l’année et leurs répercussions à plusieurs niveaux. Le Maroc ne changera pas d’heure dimanche prochain et gardera le GMT+1.

En effet, un aspect technique est à l’origine de ce cafouillage. Les téléphones portables et autres appareils électroniques changent d’heure automatiquement lorsque l’option prévue à cet effet est activée. Ils se connectent ainsi à une base de données appelée tz database (Time Zone Database). Celle-ci contient toutes sortes d’informations sur les fuseaux horaires et changement d’heures à travers le monde, et est régulièrement actualisée par des contributeurs.