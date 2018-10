Stop au changement d’heure au Maroc?

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique Mohamed Benabdelkader a assuré que l’étude élaborée au sujet de l’heure légale est presque terminée et qu’elle sera bientôt présentée à Saad Eddine El Othmani.

