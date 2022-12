CHAN en Algérie: la FRMF attend la réponse de la CAF

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a affirmé, jeudi à Rabat, que les cahiers de charge liés à l’organisation d’événements sportifs continentaux et internationaux stipulent que le pays hôte se doit de faciliter pleinement l’arrivée et la participation des sélections prenant part à la compétition.

Lekjaa, qui répondait aux questions des journalistes lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil du gouvernement, a évoqué la décision unanime du Bureau de la Direction de la Fédération quant à la participation des joueurs locaux au Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), accueilli par l’Algérie entre le 13 janvier et le 4 février 2023, et qui n’aura lieu que si l’équipe nationale se rend à Constantine via un vol direct de Rabat.

Le président de FRMF a indiqué, à cet effet, qu’une décision sera prise quant à la participation à la CHAN, sur la base de la réponse de la Confédération Africaine de Football (CAF) à la demande de la Fédération.

Contrairement à ce qui avait été relayé au cours des dernières 24 heures, « il n’a pas été demandé au pays organisateur de prévoir un vol spécial pour l’équipe nationale, mais plutôt d’autoriser Royal Air Maroc (RAM), le transporteur officiel des sélections nationales, d’atterrir le 10 janvier aux environs de 2H45min à l’aéroport de Constantine, qui accueillera les matchs de la sélection nationale », a clarifié Lekjaa lors de ce point de presse conjoint avec le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

D’autre part, Lekjaa, en sa qualité de ministre délégué chargé du budget, a présenté des données sur les équilibres économiques pour l’année 2022, soulignant que la situation financière du Royaume durant cette année, et malgré tous les problèmes et fluctuations que connaît la scène internationale, a fourni des conditions pour répondre à toutes les dépenses d’urgence.