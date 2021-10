Chambre des conseillers: pot de départ pour Hakim Benchamach

Une cérémonie a été organisée, ce lundi à Rabat, en hommage à Abdelhakim Benchamach, président sortant de la Chambre des conseillers, en reconnaissance de sa contribution à la promotion des rôles institutionnels de la Chambre dans divers domaines.

Lors de cette cérémonie, marquée par la présence de plusieurs cadres et fonctionnaires de la Chambre des conseillers, l’assistance a mis en avant les multiples services et contributions rendus par Benchamach pour promouvoir et faire connaître les rôles de la Chambre, louant au passage ses qualités humaines et professionnelles.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général de la Chambre des conseillers, Abdelouahid Khouja, a souligné que Benchamach est un homme « politique réfléchi » qui a contribué au renforcement du rayonnement de cette institution.

Pendant son mandant, plusieurs initiatives ont été engagées afin de faire de la Chambre un espace de débat public, partant de la conviction liée à l’importance de cette institution et de son rôle en matière d’action parlementaire.

De son coté, Benchamach a exprimé sa profonde gratitude pour cet hommage à l’initiative des cadres et des fonctionnaires de la deuxième Chambre du parlement, notant que cette institution a pu, grâce à ses compétences, cadres et fonctionnaires, et dans un esprit collégial, remplir les rôles qui lui sont dévolus.

Il a fait part de son espoir que les élections des membres de la Chambre des conseillers, qui se tiendront ce mardi, puissent donner lieu à une élite parlementaire consciente du poids de la responsabilité qui lui incombe et de l’importance des opportunités qui s’offrent au Royaume afin d’avancer sur le chemin tracé par le roi Mohammed VI pour le progrès du Maroc dans divers domaines.

Benchamach a été élu en octobre 2015, au début de la législature, président de la Chambre des conseillers, succédant à Mohamed Cheikh Biadillah, puis reconduit à la fin de la mi-législature de la chambre (octobre 2018).

AA.N