Chakib Benmoussa à l’écoute des populations enclavées (PHOTO)

Les internautes n’ont pas tari d’éloges sur l’initiative du président de la Commission spéciale sur le modèle de développement(CSMD) qui a effectué une visite à l’un des douars enclavés.

Sur les réseaux sociaux, la photo de Chakib Benmoussa a été largement diffusée et commentée, le montrant en train de discuter avec une paysanne et écoutant attentivement les doléances de celle-ci. Cette scène, de l’avis unanime des internautes, détonne par rapport à l’absence remarquée et condamnable des visites des responsables aux villages et douars reculés du Royaume.

Par ailleurs , une source de Le Site info précise que ladite photo a été prise à la province de Taroudant, plus précisément dans la région de Taliouine et d’Ouneine. L’objectif de cette visite du président de la Commission spéciale sur le modèle de développement est de constater, de visu, l’état des lieux de la situation socio-économique de la population et de trouver les solutions adéquates aux problèmes qu’elle vit.

La même source affirme que la Commission, composée de 35 membres, a pu prendre connaissance de nombreux problèmes dont pâtissent les habitants de la région, dont le manque d’eau et l’absence d’infrastructure routière. De même que Chakib Benmoussa a pu se rendre compte des initiatives sociales entreprises par la société civile locale de Taroudant. Lesquelles initiatives ont pour objectif l’amélioration de l’économie participative, essentiellement en ce qui concerne l’eau potable et l’électricité.

A signaler que la Commission spéciale sur le modèle de développement a la ferme intention d’effectuer des visites similaires à d’autres villages et douars. Et ce, conformément aux principes de la CSMD, parmi lesquelles l’écoute de toutes les franges de la population et la mise en oeuvre de répondre à ses doléances et attentes légitimes.

Larbi Alaoui ( avec Rim Tbiba )