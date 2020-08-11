Chahrazad Akroud quitte le groupe Chada

Par LE SITEINFO
- 11 août 2020 à 13 h 19

L’animatrice marocaine Chahrazad Akroud a annoncé, lundi, quitter le groupe Chada (radio Chada FM et Chada TV).

La présentatrice de « Face à Face » a annoncé la nouvelle via son compte Instagram, et a tenu à remercier « la famille Chada » pour ces belles années passées ensemble.

La jeune animatrice a désormais le regard tourné vers un nouvel horizon, dit-elle, sans préciser exactement de quoi il s’agit.

Sa soeur, l’actrice Sanaa Akroud, a été parmi les premiers à la féliciter, lui souhaitant bonne chance dans tout ce qu’elle entreprendra à l’avenir.

H.M.

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عادة ما تكون البدايات مخيفة، و النهايات محزنة وبينهما تعيش ما قدر لك من الفرح و الحلم ، الهيئة و القلق، الإجتهاد و النجاح، تنتقل من محطة إلى أخرى بخفة و حماس، تلتقي أشخاصا يعلمونك، يسندونك عندما تتعب ، يلهمونك عندما ينضب معينك من الحلم و الحماس، أفضل ما يمكنك القيام به بين كل بداية و نهاية هو الإنصات التعلم و الإجتهاد. و هذه كانت رحلتي مع شدى، رحلة عمر و مشاركة، معا حلقنا عاليا، حلمنا و استمتعنا، الآن حان وقت الفراق، وأن كنا لا نفارق العائلة فعلا، وإنما فقط ننتقل إلى محطة أخرى، هذه هي الحياة نجرب نتعلم نلتقي و نفترق، شدى العائلة و المنزل أنا ممتنة لكم لكل ما تعلمته على يدكم شكرا لكم لأنكم كنتم و لا زلتم المدرسة. إلى محطة أخرى إلى حلم آخر و آفاق أخرى… و إلى الملتقى

A post shared by chahrazad akroud/شهرزاد عكرود (@chahrazadakroudofficial) on

 

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