Chahrazad Akroud quitte le groupe Chada

View this post on Instagram

عادة ما تكون البدايات مخيفة، و النهايات محزنة وبينهما تعيش ما قدر لك من الفرح و الحلم ، الهيئة و القلق، الإجتهاد و النجاح، تنتقل من محطة إلى أخرى بخفة و حماس، تلتقي أشخاصا يعلمونك، يسندونك عندما تتعب ، يلهمونك عندما ينضب معينك من الحلم و الحماس، أفضل ما يمكنك القيام به بين كل بداية و نهاية هو الإنصات التعلم و الإجتهاد. و هذه كانت رحلتي مع شدى، رحلة عمر و مشاركة، معا حلقنا عاليا، حلمنا و استمتعنا، الآن حان وقت الفراق، وأن كنا لا نفارق العائلة فعلا، وإنما فقط ننتقل إلى محطة أخرى، هذه هي الحياة نجرب نتعلم نلتقي و نفترق، شدى العائلة و المنزل أنا ممتنة لكم لكل ما تعلمته على يدكم شكرا لكم لأنكم كنتم و لا زلتم المدرسة. إلى محطة أخرى إلى حلم آخر و آفاق أخرى… و إلى الملتقى