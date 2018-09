Ceux qui ont semé la panique à Meknès ont été arrêtés

La police judiciaire de Meknès a arrêté, ce mardi, quatre individus aux antécédents judiciaires, dont trois faisaient l’objet d’avis judiciaires, soupçonnés d’avoir causé des dégâts matériels à des biens publics et privés et d’avoir menacé et opposé résistance aux forces publiques.

Parmi les mis en causes, figure le frère de l’individu qui avait résisté aux éléments de police la nuit du 22 septembre avant de succomber à un tir d’un policier, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les quatre prévenus ont causé, la nuit de cet incident, à coups de jets de pierres, des dégâts matériels à plusieurs voitures et biens publics et privés, dont le siège du 5ème arrondissement de police situé au quartier El Bassatine.

L’arrestation des suspects est intervenue alors qu’ils tentaient de prendre la poudre d’escampette à bord d’un triporteur, précise la DGSN, notant que le véhicule a été saisi et le chauffeur interpellé.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices, selon la même source.

