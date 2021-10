Cette région du Maroc va bientôt atteindre l’immunité collective

Le ministre de la Santé et de la protection sociale Khalid Ait Taleb a dévoilé la région marocaine qui a presque atteint l’immunité collective.

Répondant à une question lors de la séance orale tenue lundi à la Chambre des représentants, le ministre à indiqué que la région de Béni Mellal-Khenifra a atteint un taux de vaccination de 95%, ce qui explique l’amélioration de sa situation épidémiologique.

Ait Taleb ajoute que la région a presque atteint l’immunité collective avec plus de 612.000 vaccinés.

Par ailleurs, le ministre a défendu la décision gouvernementale imposant le pass vaccinal pour l’accès aux lieux publics et les déplacements inter-villes, soulignant que le pass a été utilisé comme document pour le déplacement entre les villes depuis le mois de juin, et que les autorités avaient, depuis lors, exhorté les citoyens non encore vaccinés à recevoir leurs injections.

M.F.