Cette photo d’un enseignant marocain violenté n’est qu’un fake

Des photos sont publiées sur la Toile, ces deux derniers jours, censées être celle d’enseignants contractuels victimes de répression policière ont indigné les internautes marocains. L’une d’elle montre un jeune homme blessé au visage et prétendant que ses blessures lui ont été causé par des motards des forces publiques. Ceci, pendant qu’il participait à la manifestation des enseignants-cadres des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF), à Rabat.

Mais une source concordante de Le Site Info apporte un démenti catégorique à ces allégations fallacieuses et malveillances, fabriquées pour servir l’on ne sait quels desseins.

Notre source assure formellement que les clichés qui ont enflammé la Toile n’ont absolument rien à voir avec un quelconque évènement s’étant produit au Maroc. Ni à Rabat, pendant la manifestation des enseignants, ni dans une autre ville du Royaume, précise-t-on.

En revanche, l’on est sûr et certain du lieu et des circonstances où l’une des photos a été prise. Il s’agit, en fait de la photo de l’agression dont avait été victime un enseignant au Liban. L’agresseur était un élève libanais qui avait attaqué un professeur et l’avait blessé à l’aide d’un grand couteau.

Les autres photos ayant ému les internautes marocains, elles non plus, n’ont rien à voir avec la manifestation des enseignants contractuels, ayant eu lieu sur des avenues de la capitale, en particulier au boulevard Mohammed V, et devant le Parlement.

Ben Brahim