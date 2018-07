Cette Marocaine a obtenu 20/20 à l’examen régional

Si l’appétit vient en mangeant, les excellents résultats scolaires actuels de Hiba Zouanat ne vont sûrement pas en rester là. Et c’est l’élève elle-même du groupe scolaire Al Makrizi, de la ville de Témara, qui n’en démord pas.

Réalisatrice exceptionnelle d’une première nationale, en obtenant la moyenne de 20/20 à l’examen collégial 2017-2018, Hiba Zouanat a exprimé, à cette occasion, sa grande fierté et son immense joie à Le Site info.

Ce résultat est dû aux grands efforts fournis et à son assiduité et son sérieux pour y parvenir. Et son ambition maintenant, dit cette collégienne prodige, est d’obtenir la meilleure moyenne nationale au baccalauréat pour faire honneur à ses parents, les rendre fiers et heureux.

La maman, baignant dans la joie, est toujours agréablement surprise par cet inattendu résultat obtenu par sa fille. Quant à Hiba, elle invoque l’aide divine et l’apport de ses professeurs, l’ayant préparée à passer les épreuves de l’examen régional dans les conditions les meilleures, pour expliquer cette première nationale de la moyenne de 20/20.

Sincères félicitations, Hiba! Bonne continuation au lycée pour des études aussi brillantissimes!

L.A.

