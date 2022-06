C’est quoi le «BolaWrap», la nouvelle arme de la DGSN ? (VIDEO)

A partir de mi-juin, la police marocaine se dote du «BolaWrap». D’après un communiqué de la DGSN, il s’agit d’un dispositif américain utilisé lors des interpellations et en cas de refus d’obtempérer, précisant que le fil en kevlar dont il est composé s’enroule autour de la cible sans la blesser. Les policiers n’auront ainsi plus besoin de tirer sur les mis en cause.

La DGSN souligne que le «BolaWrap», déjà utilisé par plusieurs pays, a la forme d’un téléphone portable. Le fil lâché neutralise les individus en s’enroulant autour de leurs jambes ou de leur torse.

Avant sa généralisation sur tout le Royaume, ce dispositif a déjà été testé sur le terrain par les polices de Casablanca, Rabat, Tanger et Fès, en plus de la Brigade nationale de police judiciaire (BNPJ).

