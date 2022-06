C’est parti pour la première édition de l’évènement « Anfa Park en fête » (VIDEO)

L’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA), filiale du Groupe CDG, annonce le coup d’envoi de la première édition d’« Anfa Park en Fête » qui se tient du 21 au 30 juin courant au sein d’Anfa Park.

Pour la première fois, Anfa Park s’anime durant 10 jours de festivités ou rythme de nombreux évènements et activités culturelles, artistiques, sportives et pédagogiques.

Deux espaces d’animations sont proposés, Anfa Park en fête et le Village Casa Anfa, avec un programme riche et varié destiné à tous les publics : Fête de la musique, Les foulées de Casa Anfa, la Nuit Électronique, des concerts de jeunes talents marocains, des ateliers de street art, des animations X Games, une market place, le Salon lmmogollery, un foodcourt et bien d’autres activités sportives, ludiques et culturelles,

Les activités sont réalisées en partenariat avec I’agence d’évènementiel culturel Seven PM, I’Association Jazz Au Maroc, I’lnstitut Français de Casablanca et la Fédération Nationale des Promoteurs lmmobiliers (FNPI).

Anfa Park en fête

Anfa Park en fête est organisé en partenariat avec I’ Association Jazz Au Maroc. L’espace « Anfa Park en fête » est accessible à tous et propose des animations gratuites.

Différentes activités et animations sont programmées chaque jour de 10h a 20h dons I’ enceinte du porc pour divertir les visiteurs : concerts, yoga, Koora Pool, pétanque, Fit Cube — Salle de sport mobile, animation X Games dans le skatepark, squid game géant, ateliers street art, …

Deux principales animations organisées par I’institut Fronçois de Casablanca se tiendront quotidiennement à Anfa Park en fête : le « Bibliotobiss » et I’exposition « A la découverte de la réalité augmentée ».

Dès I ‘entrée d’Anfa Park, Ie « Bibliotobiss » accueille les visiteurs. Cet espace mobile aménagé dons un conteneur est composé d’une bibliothèque contenant plus de 300 livres en fronçais et en arabe, d’un espace numérique et multimédia, d’un espace Micro-Folies et d’un musée numérique présentant les grandes collections muséales françaises et européennes.

Au sein de Park Expo a lieu I’exposition Faune par Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest. Un parcours surprenant en réalité augmentée où une vie animale cachée émerge d’affiches de grand format permettant de dévoiler, au creux du paysage dons I ‘image, une entité vivante imaginaire nichée.

Le dimanche 26 juin, de 7h a 12h, aura lieu la 2ème édition des « Foulées de Casa Anfa », courses sur 5 km et sur 10 km, ainsi qu’un Kids run. La participation d’équipes d’entreprises sera récompensée par un prix RSE qui sera remis a I’ entreprise qui mobilisera le plus de collaborateurs.

Village Casa Anfa

L’espace « Village Casa Anfa » est organisé en portenoriot ovec la FNPI et I’agence d’évènementiel culture Severn PM, organisatrice de Jazzablanca Festival, du Festival Tanjazz et de Music Talent.

C’est un espace privatisé au sein d’Anfa Park ouvert tous les jours de 11h à minuit qui propose une série de concerts quotidiens de jeunes talents marocains, une scène dédiée, une gaming zone, une market place, le Salon lmmogallery et un foodcourt de restauration variée (coréen, africain, japonais, américain : burgers et hot dogs, restaurant du port de Mohamedia, …).

La 2ème édition du Salon Immogallery, salon de l’immobilier de standing, est organisée par la FNPI ou sein d’Anfa Park en soutien ou Village Casa Anfa et avec la volonté d’apporter un appui aux jeunes talents marocoins. Trente exposants dont vingt promoteurs immobiliers nationoux y participent et proposent des offres spéciales salon.

Le samedi 25 juin, la « Nuit Electronique », évènement phare du Village Casa Anfa organisé par l’lnstitut Froncais sera précédé d’un grand « pique-nique éIectro » à partir de 12h, avec la prestation de plusieurs DJ renommés des scènes marocaine et française. Ce volet artistique inclut aussi des rencontres professionnelles.

Pour I’ accès ou Village Casa Anfa, une billetterie est disponible sur place à Anfa Park et sur guichet.ma. Le ticket d’entrée offre un bon d’achot valable dons l’espace foodcourt.

L’engagement de l’AUDA

A travers I ’Évènement Anfa Park en fête, I’AUDA, filiale du Groupe CDG, maître d’ouvrage du projet Casa Anfa et gestionnaire d’Anfa Park, a pour rôle, en tant qu’acteur du développement territorial, de proposer une offre culturelle riche et diversifiée. Ainsi, à travers la récente installation de Jazzablanca Festival à Anfa Park, l’AUDA renforce son engagement en faveur de la culture qu’elle considère comme un facteur social de développement et réaffirme sa volonté de positionner Casa Anfa en tant que destination culturelle phare.

Anfa Park, le poumon vert de la ville blanche

lnauguré en mars 2020, Anfa Park est situé ou cœur du pôle urbain Casa Anfa. II bénéficiera in fine, d’une superficie totale de 50 hectares. Une première phase de 18 hectares ouverte ou public, propose une série d’équipements de détente Casa Anfa se veut être un projet urbain novateur. Sur les 350 hectares de superficie foncière globule, 100 hectares sont réservés Ò l’aménagement d’espaces verts, dont 50 hectares Ò celui d’Anfa Park.

Casa Anfa répond ainsi aux standards internationaux ovec un ratio espaces verts par habitant d’environ 10 m2 , pour 100 000 habitants prévus.