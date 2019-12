Ces crimes terrifiants qui ont secoué le Maroc en 2019

Le Maroc a été secoué, en 2019, par de sordides crimes qui ont choqué l’opinion publique. Mais certaines affaires ont frappé les esprits. Rétrospective sur ces crimes qui ont marqué l’année.

Larache: il tue son fils et mutile son corps

Des parties mutilées du corps d’un garçon de 7 ans ont été retrouvées dans une décharge, ce qui a alerté les autorités. Les opérations de fouilles ont permis de trouver le reste des parties du cadavre dans un frigo du domicile familial.

Il s’est avéré, par la suite, que le garçon a été tué par son père et sa belle-mère qui. Après avoir commis l’irréparable ont mutilé le corps et se sont débarrassés de certaines parties pour cacher leurs crimes.

Salé: un enfant de 5 ans égorgé par un malade mental

Un garçon de 5 ans été égorgé sur la voie publique par un individu de 35 ans à Kariat Sidi Moussa, à Salé. L’assassin s’était servi d’un couteau à cran d’arrêt pour commettre cet ignoble meurtre qui a provoqué l’indignation et la colère des internautes, exigeant qu’il soit condamné à mort et exécuté. Selon les autorités compétentes, le meurtrier ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales. Cependant, d’autres internautes croient savoir que cet acte odieux a été commis pour des raisons de règlements de compte entre le père de la victime et l’assassin.

Taroudant: un SDF jeté dans un trou et brûlé vif

Un individu souffrant de troubles mentaux et vivant dans la rue a tué un jeune homme, également sans abri, en le brûlant vif dans la région d’Aghrem, à Taroudant.

Le mis en cause, après une violente dispute avec la victime, l’a attachée et jetée dans un trou avant de l’asperger d’un produit inflammable. Le jeune homme est décédé sur le coup. Son corps brûlé a été découvert par des riverains qui ont immédiatement alerté les autorités.

Skhirate: un pharmacien tue sa femme par balles

Une pharmacienne a été tuée par balles par son mari sur la voie publique. Une dispute a éclaté entre la victime et son époux, poussant ce dernier à commettre l’irréparable à l’aide d’un fusil de chasse.

Le meurtrier, qui était aussi pharmacien, a mis fin à ses jours en se tirant une balle à la tête à Oued Cherrat, près de Bouznika. Son suicide a eu lieu quelques heures après avoir tué son épouse. Le mis en cause, qui travaille à Casablanca, a attendu sa femme près de sa pharmacie à Skhirat pour l’assassiner. La défunte a reçu quatre balles pendant qu’elle garait sa voiture.

Sidi Slimane: une enseignante égorgée par son mari

Quelques jours après Aid Al Adha, le corps sans vie d’une enseignante a été retrouvé à son domicile, au quartier Hassan II, à Sidi Slimane.

La victime a été retrouvée égorgée, tandis que son mari, un ingénieur, a été découvert gisant dans une mare de sang. On a ensuite découvert qu’il avait simulé toute la scène pour ne pas être accusé.

Rabat: Hanane, la jeune mère torturée, violée et tuée

L’ancienne médina de Rabat a été secouée en juillet dernier par le terrible meurtre de Hanane, cette jeune mère torturée et violée avant d’être tuée dans une maison au quartier El Malah. La vidéo de sa maltraitance avait fait le tour de la Toile, ce qui avait provoqué la colère des internautes et poussé la société civile à tirer la sonnette d’alarme après ce crime abject.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat avait arrêté huit individus pour leur implication présumée dans cette affaire.

N.M.