Ces artistes marocains qui nous ont quittés en 2022

Plusieurs artistes marocains ont tiré leur révérence en 2022, laissant un vide derrière eux.

Feu Fathallah Lamghari a profondément marqué l’histoire de la chanson marocaine grâce à son répertoire riche repris par plusieurs artistes. « Allah Ala Raha », « Faynek Al Hbib », « Wallah manta maana » sont, entre autres, les chefs-d’œuvre de l’artiste. Le chanteur est décédé à 82 ans en septembre dernier.

L’artiste-peintre Houssein Miloudi est également décédé à Rabat à l’âge de 73 ans. Les œuvres du défunt ont intégré plusieurs collections prestigieuses, musées, fondations et institutions au Maroc, en Europe, aux États-Unis ou encore au Japon.

Noureddine Bikr est décédé à l’âge de 70 ans après un long combat contre la maladie. Le défunt, natif de Casablanca en 1952, est une figure de proue du théâtre national. Parmi ses œuvres les plus mémorables figurent les pièces de théâtre « Cherreh Melleh » et « Hab w Tben », qu’il a présentées avec la troupe de « Masrah Al Hay » durant les années 1990.

L’icône de la Aita marsawiya, Khadija El Bidaouia est décédée des suites d’un cancer du poumon à l’hôpital militaire de Rabat, en octobre dernier.

L’acteur et réalisateur Mohamed Atifi s’est éteint en novembre, après un long combat contre la maladie. Il a participé à plusieurs séries et films marocains, en tant qu’acteur et en tant que réalisateur.

L’artiste marocaine Rachida El Harrak est décédée en avril, des suites d’une longue maladie. L’artiste s’est distinguée dans plusieurs films, tels « Des loups qui ne meurent jamais », « Le droit à 4 épouses » et « Riad Lmaati ».

Fils de l’une des plus grandes icônes de l’art contemporain, Feue Chaïbia Talal, l’artiste peintre Hussein Tallal est décédé en février à Casablanca, à l’âge de 80 ans. Il était l’une grande figure de la peinture marocaine contemporaine, un peintre accompli par la touche, le travail plastique mais aussi la pertinence du regard et la signification qui se dégage de ses œuvres.

L’artiste Omar Dakhouch, l’un des fondateurs du groupe musical « Tagada », est décédé en janvier à l’âge de 70 ans, après un long combat contre la maladie. Il fut l’un des artistes phares de la chanson populaire, interprétée par des groupes puisant dans le patrimoine marocain, en particulier au cours des années 70 et 80.

A.O.