Cérémonie d’ouverture du Mondialito: mobilisation sécuritaire à Tanger (PHOTOS)

Les services sécuritaires, toutes unités confondues, se sont mobilisés, ce mercredi 1er février, afin de sécuriser la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde des clubs champions qu’abritera la capitale du Détroit, la ville de Tanger.

Et sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé les mesures sécuritaires prises, concernant la cérémonie d’ouverture du Mondialito, dont l’illustre hôte de cette édition est le Royaume et dont les rencontres se dérouleront à Tanger et à Rabat.

Et selon les photos publiées par le Département de Abdellatif Hammouchi, les services sécuritaires auront recours à des brigades canines et à leurs conducteurs cytotechniciens, ainsi qu’à des brigades de motards et à des brigades équestres de la DGSN.

Larbi Alaoui