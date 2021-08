Centres de vaccination fermés les jours fériés: des Marocains se plaignent

Il était prévu, dans le but de l’accélération de la campagne nationale, que les centres de vaccination, mis à la disposition des citoyens et des ressortissants étrangers résidant au Maroc, restent ouverts TOUS les jours de la semaine, de 8 heures du matin à 20 heures. Mais entre prévoir et concrétiser une décision si importante, « il y a loin de la coupe aux lèvres », selon le dicton hexagonal!

Et c’est ainsi que de nombreux citoyens, venus se faire vacciner contre le coronavirus, mardi 10 août, ayant coïncidé avec le premier jour du Nouvel an de l’année de l’Hégire 1443, jour férié au Maroc, ont été surpris de voir que les centres de vaccinations ont été aux abonnés absents. Cette fermeture desdits centres a été constatée aussi bien à Casablanca que dans d’autres villes du Royaume, selon une source fiable de Le Site info.

D’après d’autres données concordantes, ce n’est pas la première fois que l’on constate la fermeture des portes des centres de vaccination pendant les jours fériés et les week-end: Et les Marocains ont déjà plusieurs fois protesté de ne pas avoir pu bénéficier de leur première dose ou deuxième, pendant ces jours.

Ceci, alors que le ministère de la Santé avait auparavant bel e bien annoncé l’ouverture des centres de vaccination pendant tous les jours la semaine, de 8 heures du matin à 20 heures. Y compris pendant les week-end et les jours fériés!

Larbi Alaoui