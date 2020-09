Centre d’immatriculation d’Errachidia: les anciens RDV annulés

L’Agence nationale pour la sécurité routière (NARSA) a annoncé ce vendredi que tous les rendez-vous fixés précédemment au Centre d’immatriculation d’Errachidia ont été annulés, appelant à la nécessité de prendre de nouveaux rendez-vous à distance via le portail électronique « NARSA KHADAMAT » à partir de lundi prochain.

Cette décision intervient « suite à la suspension du travail au niveau du Centre d’immatriculation d’Errachidia, depuis le mercredi 23 septembre, dans le but de préserver la santé et la sécurité des citoyens et des employés, ainsi que de gérer la prochaine étape dans les meilleures conditions », a indiqué NARSA dans un communiqué.

Cette nouvelle procédure s’inscrit, ajoute la même source, dans le cadre du renforcement des mesures préventives visant à faire face à la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) prises par les autorités locales de la ville d’Errachidia, tout en assurant la continuité de ce service public et la prestation de services de qualité au profit de ses usagers.

L’Agence nationale de la sécurité routière exhorte tous les usagers à respecter les rendez-vous fixés et les mesures préventives contre la Covid-19, notamment le respect de la distanciation physique et l’utilisation des masques de protection au sein des centres d’immatriculation.

M.S. (avec MAP)