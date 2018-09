Celui qui a proféré des menaces contre Noureddine Ayouch a été arrêté

Le mis en cause, qui est propriétaire d’un café situé dans un quartier populaire de Tanger, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

Et d’ajouter que la préfecture de police de la ville du détroit a ouvert une enquête après la diffusion de la vidéo en question, comportant une menace de commettre un crime ou un délit contre des personnes et des biens, sur la Toile.