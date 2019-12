Celui qui a incité les élèves à agresser leurs enseignants a été interpellé

La police judiciaire a interpellé, à Bir Jdid, ville aux environs de Casablanca, l’individu qui avait incité les élèves à agresser physiquement leurs enseignants.

Cette arrestation a eu lieu ce vendredi matin après la vidéo où le mis en cause, à visage découvert, demandait aux apprenants de “casser du prof”. L’individu, âgé de 21 ans, exerce le métier de vendeur de fruits secs.

Par ailleurs, dans un communiqué sur cette affaire, la Direction générale de la sûreté nationale a précisé que l’individu avait publié une vidéo, hier jeudi, via l’un des réseaux sociaux. Dans cet enregistrement, il incite les élèves à faire l’école buissonnière, voire de choisir l’abandon scolaire, et de commettre des actes de violence physique à l’encontre des instituteurs et des professeurs.

Largement diffusée et commentée, la vidéo n’a pas manqué de faire réagir promptement la DGSN. Interaction qui a vite permis l’identification, puis l’interpellation du mis en cause.

Le communiqué ajoute que l’individu est l’objet d’une enquête diligentée par la police judiciaire, sous la supervision du parquet général compétent, afin d’élucider les mobiles de cet acte aussi criminel qu’inconscient.

L.A et Y.C.