Cellule terroriste démantelée à Salé: nouvelle arrestation à Dakhla

Les investigations et les recherches menées sur la cellule terroriste partisane de l’organisation dite “Etat islamique”, démantelée mardi matin à Salé, ont permis l’arrestation à Dakhla, en coordination avec les services de sûreté de cette ville, d’un autre élément soupçonné d’entretenir des liens avec les membres de cette cellule, indique un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

A rappeler que le BCIJ a arrêté six extrémistes à Salé qui ont prêté allégeance au prétendu kalif de “Daech” et qui étaient à un stade avancé pour l’exécution d’opérations terroristes dans le Royaume. L’enquête avec les mis en cause est en cours sous la supervision du parquet compétent, selon le communiqué.

S.L. (avec MAP)